Опубликован обзор практики КАС ВС по трансфертному ценообразованию

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда по трансфертному ценообразованию (решения, внесенные в ЕГРСР, за период с 2018 по август 2023 года).
Отмечается, что защита плательщиков, прогнозируемость и стабильность хозяйственной деятельности с нерезидентами являются важными вопросами, в частности, в условиях военного положения и последующего восстановления Украины.
Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по:
- признанию хозяйственных операций контролируемыми;
- реализации принципа "вытянутой руки";
- особенностям налоговой отчетности и контроля;
– ответственности.
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