Опубликован обзор практики КАС ВС по трансфертному ценообразованию

В обзоре представлена ​​актуальная судебная практика по признанию хозяйственных операций контролируемыми и реализации принципа «вытянутой руки».

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда по трансфертному ценообразованию (решения, внесенные в ЕГРСР, за период с 2018 по август 2023 года).

Отмечается, что защита плательщиков, прогнозируемость и стабильность хозяйственной деятельности с нерезидентами являются важными вопросами, в частности, в условиях военного положения и последующего восстановления Украины.

Аналитический материал освещает актуальную судебную практику по:

- признанию хозяйственных операций контролируемыми;

- реализации принципа "вытянутой руки";

- особенностям налоговой отчетности и контроля;

– ответственности.

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