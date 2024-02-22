Опубліковано огляд практики КАС ВС щодо трансфертного ціноутворення

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного адміністративного суду щодо трансфертного ціноутворення (рішення, внесені до ЄДРСР, за період із 2018 року по серпень 2023 року).
Зазначається, що захист платників, прогнозованість і стабільність господарської діяльності з нерезидентами є вагомими питаннями, зокрема, в умовах воєнного стану та подальшої відбудови України.
Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:
- визнання господарських операцій контрольованими;
- реалізації принципу «витягнутої руки»;
- особливостей податкової звітності та контролю;
- відповідальності.
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