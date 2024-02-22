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  1. Суспільство

Що святкують 22 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

09:50, 22 лютого 2024
22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Що святкують 22 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Dreamstime
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У четвер, 22 лютого, відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Дата обрана у зв'язку з тим, що 22 лютого 1990 року уряд Англії опублікував "Хартію жертв злочинів". 

Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала турбувати спільноту наприкінці минулого століття. У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою.

Також сьогодні святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) — діти та молодь, які є членами незалежної добровільної організації, що має за мету фізичний і духовний розвиток молоді. Організації скаутів завжди є аполітичними. Батьківщиною бойскаутів прийнято вважати Велику Британію. 

Ще сьогодні відзначають Всесвітній день роздумів. Віряни вшановують пам'ять мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих. 

Ще в цей день:

  • 1371 рік — шотландський трон обіймає перший представник династії Стюартів, Роберт II;
  • 1630 рік — англійські колоністи вперше спробували попкорн, яким їх почастував індіанець на ймення Кводекуайн;
  • 1635 рік — з ініціативи кардинала Рішельє утворюють Французьку академію;
  • 1797 рік — біля Фішгарда, Уельс, розпочинається останнє вторгнення французів у Британію;
  • 1819 рік — підписують іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів;
  • 1848 рік — у Парижі починається революція, жорстоке придушення якої королівськими військами призводить до зречення престолу короля Луї-Філіппа I;
  • 1862 рік — у Ричмонді, штат Вірджинія, вступає на посаду перший і єдиний президент Південної Конфедерації Джефферсон Девіс;
  • 1889 рік — президент Гровер Клівленд підписує білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США;
  • 1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз, найстаршу і найбільшу організацію українців США та Канади;
  • 1920 рік — у Каліфорнії вперше влаштовують перегони собак за механічним зайцем;
  • 1924 рік — Калвін Кулідж стає першим президентом США, який виступає зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;
  • 1930 рік — у британському містечку Менсфілд проходить перший футбольний матч за електричного освітлення;
  • 1935 рік — літакам забороняють пролітати над резиденцією президента США — Білим домом;
  • 1956 рік — Елвіс Преслі вперше потрапляє до музичного хіт-параду з піснею "Heartbreak Hotel";
  • 1958 рік — президенти Єгипту і Сирії підписують акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку;
  • 1979 рік — Сент-Люсія проголошує незалежність від Великої Британії;
  • 1986 рік — на Філіппінах починається безкровна революція "Влада народу", внаслідок якої після численних протестів і вуличних демонстрацій була скинута диктатура президента Фердинанда Маркоса, що правив 20 років;
  • 1997 рік — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомляють про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року;
  • 2014 рік — проходить Революція Гідності в Україні, Верховна Рада України 328 голосами народних депутатів усунула Януковича з посади президента;
  • 2015 рік — близько 13:20 у Харкові поблизу станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності скоюють терористичний акт.

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