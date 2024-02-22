Зеленський проведе пресконференцію і форум щодо війни: деталі

На форумі «Україна. Рік 2024» обговорять досягнення у війні, роботу оборонно-промислового комплексу, реалізацію «формули миру».

Фото: ОП

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У неділю, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024". На ньому відбудеться пресконференція Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Офіс Президента, основні теми форуму: досягнення українських цілей у війні, розбудова Сил оборони та безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України у світові ринки, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів людей.

Формат заходу: панельні дискусії, пресконференція Зеленського.

Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров анонсував конференцію за участі військово-політичного керівництва на 25 лютого.

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