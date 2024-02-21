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  1. В Україні

У Офісі Президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва

19:05, 21 лютого 2024
За результатами Володимир Зеленський проведе свою пресконференцію.
У Офісі Президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва
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Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, проведе конференцію військово-політичного керівництва.

Про це повідомив прессекретар Президента Сергій Нікіфоров в ефірі національного телемарафону.

«На 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році. Будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної Ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде МІУ, Офіс Президента і звичайно сам президент», - сказав прессекретар Президента.

Нікіфоров зазначив, що говорити будуть про різні аспекти, а саме про майбутнє армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, вступ в ЄС та НАТО тощо.

За результатами Володимир Зеленський проведе свою пресконференцію, зазначив Нікіфоров.

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