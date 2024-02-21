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Комітет підтримав зміни до КПК щодо присутності Ради бізнес-омбудсмена при обшуках бізнесу

18:40, 21 лютого 2024
Втім, нез’явлення представника Ради не перешкоджатиме обшуку.
Комітет підтримав зміни до КПК щодо присутності Ради бізнес-омбудсмена при обшуках бізнесу
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21 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект про зміни до Кримінального процесуального кодексу «щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки» №10440, який зареєстрував у Раді Кабмін. В якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців пропонується запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів.

Особа, якій надається право на тимчасовий доступ, зобов’язана повідомити Раду бізнес-омбудсмена не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали.

Однак нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Такі ж норми вводяться до статті 236 КПК в частині виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння особи (про обшук житла у змінах не йдеться).

Так, виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності має здійснюватися у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, і про це слідчий, прокурор зобов’язані повідомити Раду не пізніше ніж протягом 4 годин до початку його проведення.

Втім, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Також пропонується, аби у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, постановленої на підставі клопотання сторони обвинувачення, а також про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності здійснювалося за обов’язкової участі детектива БЕБ. Втім, відсутність представника органів БЕБ за умови завчасного повідомлення їм не перешкоджає виконанню ухвали.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект 10439 про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.

Автор: Наталя Мамченко

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