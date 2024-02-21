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Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну

18:03, 21 лютого 2024
Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроект про переатестацію працівників БЕБ після припинення воєнного стану, але керівництво будуть переобирати відразу.
Перезавантаження Бюро економічної безпеки – Комітет обрав для схвалення варіант Кабміну
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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 21 лютого рекомендував прийняти урядовий законопроект 10439 про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро за основу. А два альтернативних до нього, поданих депутатами, відхилити. Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

«Дуже гарячі дискусії та дуже складне рішення. Особливо для мене, як автора законопроекту 10088-1, який відверто є кращим за інші, був підтриманий Комітетом, але з жовтня «не може» бути розглянутий в залі.

Буду вимагати розглянути всі законопроекти разом.

Реформу обовʼязково проведемо, але шлях до неї є найтернистіший», - зазначив він.

Нагадаємо, даний законопроект викликав зауваження громадських організацій.

Зокрема, він передбачає, що працівники БЕБ, які призначені на посаду до набрання чинності цим законом, зобов’язані пройти атестацію, але через рік після припинення чи скасування воєнного стану.

Разом з тим, атестацію відразу повинні будуть пройти заступники директора БЕБ.

За законопроектом №10439 пропонується, аби нового директора БЕБ відбирала конкурсна комісія, до якої входять 3 особи, визначені Кабінетом Міністрів, а також три особи, визначені КМУ на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів, визначених на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.

Урядовий законопроект передбачає вирішальний голос міжнародників під час вибору нового керівника БЕБ. Так само урядовий законопроект передбачає негайну переатестацію заступників керівника БЕБ.

«Нормальний (не криворукий) новий керівник зможе легко зачистити БЕБ від поганих кадрів (якщо такі там ще залишаться). Інструментів для цього – безліч. Особливо під час війни.

Можливостей завести нову команду (якщо така команда існуватиме) – і зараз безліч. В БЕБ працює лише четверта частина від необхідного кадрового складу. Тисячі чесних детективів, якщо ви існуєте, готуйтесь прийти на роботу, вакантних місць навіть вже зараз - безліч!!

(3) За законопроектом переатестація решти співробітників БЕБ відбудеться після війни. Параметри такої переатестації зараз сказати складно, оскільки не зрозуміло що відбуватиметься з ринком праці. Однак у будь-якому випадку процес такої переатестації буде погоджуватися з нашими міжнародними партнерами.

Ми мали багато внутрішніх дискусій щодо переатестації вже зараз. Аргументи «проти» переважили, оскільки зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась. Проблеми з кадрами відчувають усі і приватному, і в публічному секторі. Перспективи будуть набагато кращими, коли наші воїни повернуться з війни – непрацевлаштованих, патріотичних, чесних та налаштованих на реформи буде більше на порядок. Імхо буде саме час для переатестації всюди, не лише у БЕБ.

Прохання: давайте не заболтувати реформу. БЕБ міг би мати достойного керівника ще минулого року. У пошуку між добрим і ще кращим ми затягуємо реформу і усім, хто намагається реформу «заговорити», окремі правоохоронці будуть дуже вдячні», - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

В свою чергу, інший Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності схвалив «супутній» законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 10440. Втім, як зазначають громадські організації, він не передбачає реальних важелів, які б убезпечили бізнес від тиску.

Автор: Наталя Мамченко 

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