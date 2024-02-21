Перезагрузка Бюро экономической безопасности – Комитет избрал для одобрения вариант Кабмина

Налоговый комитет Рады рекомендовал принять законопроект о переаттестации работников БЭБ после прекращения военного положения, но руководство будут переизбирать сразу.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 21 февраля рекомендовал принять правительственный законопроект 10439 о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро за основу. А два альтернативных ему, поданных депутатами, отклонить. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

«Очень горячие дискуссии и очень сложное решение. Особенно для меня, как автора законопроекта 10088-1, который откровенно лучше других, был поддержан Комитетом, но с октября «не может» быть рассмотрен в зале.

Буду требовать рассмотреть все законопроекты вместе.

Реформу обязательно проведем, но путь к ней самый тернистый», - отметил он.

Напомним, данный законопроект вызвал замечания общественных организаций.

В частности, он предусматривает, что работники БЭБ, которые назначены на должность до вступления в силу этого закона, обязаны пройти аттестацию, но через год после прекращения или отмены военного положения.

Вместе с тем аттестацию сразу должны будут пройти заместители директора БЭБ.

По законопроекту №10439 предлагается, чтобы нового директора БЭБ отбирала конкурсная комиссия, в которую входят 3 человека, определенные Кабинетом Министров, а также три человека, определенные КМУ на основании предложений международных и иностранных организаций.

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него на заседании проголосовало не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее двух членов, определенных на основании предложений международных и иностранных организаций.

Правительственный законопроект предусматривает решающий голос международников при выборе нового руководителя БЭБ. Также правительственный законопроект предусматривает немедленную переаттестацию заместителей руководителя БЭБ.

«Нормальный (не криворукий) новый руководитель сможет легко зачистить БЭБ от плохих кадров (если такие там еще останутся). Инструментов для этого – множество. Особенно во время войны.

Возможностей завести новую команду (если такая команда будет существовать) – и сейчас множество. В БЭБ работает всего четвертая часть от необходимого кадрового состава. Тысячи честных детективов, если вы существуете, готовьтесь прийти на работу, вакантных мест даже уже сейчас – множество!!

(3) По законопроекту переаттестация остальных сотрудников БЭБ состоится после войны. Параметры такой переаттестации сейчас сказать сложно, поскольку непонятно, что будет происходить с рынком труда. Однако, в любом случае, процесс такой переаттестации будет соглашаться с нашими международными партнерами.

Мы имели много внутренних дискуссий о переаттестации уже сейчас. Аргументы «против» перевесили, поскольку сейчас просто нет достаточно нетрудоустроенных квалифицированных и порядочных людей, которые могли бы заменить сотрудников БЭБ так, чтобы работа улучшилась. Проблемы с кадрами испытывают все и в частном, и в публичном секторе. Перспективы будут гораздо лучше, когда наши воины вернутся с войны – нетрудоустроенных, патриотических, честных и настроенных на реформы будет больше на порядок. Имхо будет самое время для переаттестации повсюду, не только у БЭБ.

Просьба: давайте не забалтывать реформу. БЭБ мог бы иметь достойного руководителя еще в прошлом году. В поиске между хорошим и еще лучшим мы затягиваем реформу и всем, кто пытается реформу «заговорить», отдельные стражи порядка будут очень благодарны», - отметил министр юстиции Денис Малюська.

В свою очередь, другой Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил «сопутствующий» законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс 10440. Впрочем, как отмечают общественные организации, он не предусматривает реальных рычагов, которые могли бы обезопасить бизнес от давления.

Автор: Наталя Мамченко

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