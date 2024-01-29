Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В качестве механизма защиты бизнеса от нарушений со стороны стражей порядка Кабмин предлагает ввести присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена во время выполнения определений на обыск другого владения субъекта предпринимательской деятельности и о временном доступе к вещам и документам. Об этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», говорится в законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс №10440, который 29 января зарегистрировал Кабмин во исполнение решения СНБО.

Вместе с тем, деятельность Совета бизнес-омбудсмена регулируется Положением, одобренным Кабмином еще в 2014 году, и в соответствии с ним представитель Совета бизнес-омбудсмена появляться на обыск не обязан.

Возникает и вопрос о том, в каком количестве должна работать команда Совета, ведь в настоящее время п. 8 Положения определено, что в состав Совета входит собственно бизнес-омбудсмен (сейчас Роман Ващук), два его заместителя (сейчас один заместитель – Татьяна Короткая) и работники Секретариата. Жалобами в соответствии с Регламентом занимаются исследователи (на сайт бизнес-омбудсмена указано, что офис насчитывает 15 инспекторов и 4 младших инспекторов). Также есть администрация и специалист по коммуникациям. Всего – 32 человека.

Но для того, чтобы охватить, например, регионы и успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, очевидно, структура офиса бизнес-омбудсмена должна быть построена на примеру органов адвокатского самоуправления.

Проведення перевірок

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня увів в дію рішення РНБО, за яким Кабмін мав внести законопроект про посилення Бюро економічної безпеки (БЕБ) і про зміни до КПК щодо встановлення додаткових гарантій захисту підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень щодо протидії економічним злочинам в єдиному органі – БЕБ.

Зокрема у законопроекті 10440 є зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність, за якими порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні, зможуть виключно органи Бюро економічної безпеки та НАБУ в межах їх компетенції. Вносяться зміни до закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в частині виключення Нацполіції та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Доручення на слідчі дії

Проведення слідчих дій за підслідністю змінами до КПК пропонується доручити лише БЕБ. Разом із тим, відразу ж додається виключення.

Так, стаття 41 КПК (оперативні підрозділи) буде доповнена частиною 4 про те, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом Бюро економічної безпеки або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

Однак «у разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом БЕБ» письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, воно може бути надано детективом БЕБ або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування.

При цьому має бути присутній детектив БЕБ.

Обшуки та тимчасовий доступ

Стаття 165 КПК (виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) доповнюється нормою, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Особа, якій надається право на тимчасовий доступ, зобов’язана повідомити Раду бізнес-омбудсмена не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали.

Однак, знов-таки, додається виключення.

Так, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Такі ж норми вводяться до статті 236 КПК в частині виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння особи (про обшук житла у змінах не йдеться).

Так, виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності має здійснюватися у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, і про це слідчий, прокурор зобов’язані повідомити Раду не пізніше ніж протягом 4 годин до початку його проведення.

У разі виявлення слідчим, прокурором перед виконанням ухвали слідчого судді, суду, що йдеться про обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити Раду бізнес-омбудсмена і не розпочинати його проведення до моменту прибуття представника Ради бізнес-омбудсмена, але не довше 2 годин.

Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити представника Ради бізнес-омбудсмена до проведення обшуку на будь-якому етапі його проведення. Представник Ради під час виконання ухвали слідчого судді, суду про обшук іншого володіння користується правами і виконує обов’язки, передбачені КПК для представника юридичної особи.

Втім, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Також пропонується, аби у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, постановленої на підставі клопотання сторони обвинувачення, а також про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності здійснювалося за обов’язкової участі детектива БЕБ.

Втім, відсутність представника органів БЕБ за умови завчасного повідомлення їм не перешкоджає виконанню ухвали.

Реєстрація заяв в ЄРДР

У статті 214 КПК (початок досудового розслідування) пропонується встановити, що службовій особі, уповноваженій на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування, іншому ніж орган Бюро економічної безпеки, яка отримала заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності БЕБ, заборонено вносити відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію, які отримали заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності БЕБ, зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, надіслати їх за підслідністю до БЕБ.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР з порушенням правил підслідності, прокурор зобов’язаний невідкладно визначити підслідність за відповідним органом досудового розслідування та передати наявні матеріали кримінального провадження до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Також у законі «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» пропонується, аби спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю мали право надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених КПК. Крім того, пропонується внести зміни до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201 (Контрабанда культурних цінностей та зброї), 305 КК (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), що підслідні слідчим органів безпеки, віднести до підслідності БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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