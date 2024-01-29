Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

В якості механізму захисту бізнесу від порушень з боку правоохоронців Кабмін пропонує запровадити присутність представника Ради бізнес-омбудсмена під час виконання ухвал на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності і про тимчасовий доступ до речей та документів. Про це, як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться у законопроекті про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу №10440, який 29 січня зареєстрував Кабмін на виконання рішення РНБО.

Разом з тим, діяльність Ради бізнес-омбудсмена наразі регулюється Положенням, схваленим Кабміном ще 2014 року, і відповідно до нього представник Ради бізнес-омбудсмена з’являтися на обшук не зобов’язаний.

Виникає і питання стосовно того, в якій кількості має працювати команда Ради, адже наразі п. 8 Положення визначено, що до складу Ради входить власне бізнес-омбудсмен (наразі Роман Ващук), два його заступники (зараз один заступник – Тетяна Коротка) та працівники секретаріату. Скаргами відповідно до Регламенту займаються дослідники (на сайт бізнес-омбудсмена вказано, що офіс налічує 15 інспекторів та 4 молодших інспекторів). Також є адміністрація та фахівець з комунікацій. Всього – 32 людини.

Але для того, аби охопити, наприклад, регіони і встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, вочевидь, структура офісу бізнес-омбудсмена має бути побудована на зразок органів адвокатського самоврядування.

Проведення перевірок

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня увів в дію рішення РНБО, за яким Кабмін мав внести законопроект про посилення Бюро економічної безпеки (БЕБ) і про зміни до КПК щодо встановлення додаткових гарантій захисту підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень щодо протидії економічним злочинам в єдиному органі – БЕБ.

Зокрема у законопроекті 10440 є зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність, за якими порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні, зможуть виключно органи Бюро економічної безпеки та НАБУ в межах їх компетенції. Вносяться зміни до закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» в частині виключення Нацполіції та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю.

Доручення на слідчі дії

Проведення слідчих дій за підслідністю змінами до КПК пропонується доручити лише БЕБ. Разом із тим, відразу ж додається виключення.

Так, стаття 41 КПК (оперативні підрозділи) буде доповнена частиною 4 про те, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, письмові доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, за винятком негласних слідчих (розшукових) дій, надаються детективом Бюро економічної безпеки або прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, виключно підрозділам детективів або оперативно-технічним підрозділам БЕБ.

Однак «у разі наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють виконання підрозділом детективів або оперативно-технічним підрозділом БЕБ» письмового доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, воно може бути надано детективом БЕБ або прокурором оперативному підрозділу іншого органу досудового розслідування.

При цьому має бути присутній детектив БЕБ.

Обшуки та тимчасовий доступ

Стаття 165 КПК (виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) доповнюється нормою, що у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена.

Особа, якій надається право на тимчасовий доступ, зобов’язана повідомити Раду бізнес-омбудсмена не пізніше ніж протягом 4 годин до початку виконання ухвали.

Однак, знов-таки, додається виключення.

Так, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Такі ж норми вводяться до статті 236 КПК в частині виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння особи (про обшук житла у змінах не йдеться).

Так, виконання ухвали про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності має здійснюватися у присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, і про це слідчий, прокурор зобов’язані повідомити Раду не пізніше ніж протягом 4 годин до початку його проведення.

У разі виявлення слідчим, прокурором перед виконанням ухвали слідчого судді, суду, що йдеться про обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності, він зобов’язаний невідкладно повідомити Раду бізнес-омбудсмена і не розпочинати його проведення до моменту прибуття представника Ради бізнес-омбудсмена, але не довше 2 годин.

Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити представника Ради бізнес-омбудсмена до проведення обшуку на будь-якому етапі його проведення. Представник Ради під час виконання ухвали слідчого судді, суду про обшук іншого володіння користується правами і виконує обов’язки, передбачені КПК для представника юридичної особи.

Втім, нез’явлення представника Ради бізнес-омбудсмена за умови завчасного повідомлення йому не перешкоджає виконанню ухвали.

Також пропонується, аби у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких віднесено до підслідності БЕБ, виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності, постановленої на підставі клопотання сторони обвинувачення, а також про дозвіл на обшук іншого володіння суб’єкта підприємницької діяльності здійснювалося за обов’язкової участі детектива БЕБ.

Втім, відсутність представника органів БЕБ за умови завчасного повідомлення їм не перешкоджає виконанню ухвали.

Реєстрація заяв в ЄРДР

У статті 214 КПК (початок досудового розслідування) пропонується встановити, що службовій особі, уповноваженій на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в органі досудового розслідування, іншому ніж орган Бюро економічної безпеки, яка отримала заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності БЕБ, заборонено вносити відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію, які отримали заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності БЕБ, зобов’язані негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, надіслати їх за підслідністю до БЕБ.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР з порушенням правил підслідності, прокурор зобов’язаний невідкладно визначити підслідність за відповідним органом досудового розслідування та передати наявні матеріали кримінального провадження до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Також у законі «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» пропонується, аби спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю мали право надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених пунктом 2 статті 18 цього Закону, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених КПК. Крім того, пропонується внести зміни до статті 216 КПК, якими досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201 (Контрабанда культурних цінностей та зброї), 305 КК (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), що підслідні слідчим органів безпеки, віднести до підслідності БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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