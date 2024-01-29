Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Уряд вперше ініціює застосування переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів», — Денис Малюська щодо законопроекту про відбір директора БЕБ

Законопроект також передбачає переатестацію усього персоналу БЕБ, що має відбутися після закінчення воєнного стану.

У Верховній Раді вирішили створити Тимчасову спецкомісію з питань функціонування Києва під час війни

ТСК буде займатися «моделлю управління в місті», кризою метрополітену та громадського транспорту, критичною інфраструктурою, а також питаннями містобудування та оборонними планувальними заходами.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

  1. В Україні

На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір’я депутата

23:02, 29 січня 2024
Затримали раніше судимого 27-річного чоловіка.
На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір’я депутата
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка затримали за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами.

Подія сталася 23 січня, від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків наразі встановлюється.

В особистих речах раніше судимого чоловіка правоохоронці знайшли ще одну гранату – РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.

 

Раніше ми писали, що у Мукачеві на Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. 

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду