На Закарпатті затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір’я депутата

Затримали раніше судимого 27-річного чоловіка.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті викрито та затримано 27-річного мешканця Мукачева, який кинув гранату у двір будинку депутата Закарпатської обласної ради. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка затримали за підозрою в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами.

Подія сталася 23 січня, від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно потерпілого. Сума збитків наразі встановлюється.

В особистих речах раніше судимого чоловіка правоохоронці знайшли ще одну гранату – РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав до моменту вилучення.

Раніше ми писали, що у Мукачеві на Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради.

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