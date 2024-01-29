На Закарпатье задержали мужчину, который бросил гранату во двор депутата

Задержан ранее судимый 27-летний мужчина.

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На Закарпатье разоблачен и задержан 27-летний житель Мукачево, который бросил гранату во двор дома депутата Закарпатского областного совета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину задержали по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва и незаконном обращении с боеприпасами.

Происшествие случилось 23 января, от взрыва никто не пострадал, однако было повреждено имущество потерпевшего. Сумма ущерба устанавливается.

В личных вещах ранее судимого мужчину правоохранители обнаружили еще одну гранату – РГД-5, которую он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия.

Ранее мы писали, что в Мукачево на Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата областного совета.

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