На Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата облсовета: полиция расследует преступление

В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Ночью 23 января в Мукачево на Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

«Сегодня, 23 января, около 4 часов утра на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал «тревога» с одного из объектов, а именно из частного дома в Мукачево. На место немедленно прибыл наряд полиции», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что хозяин дома - депутат Закарпатского областного совета. «Тревожную кнопку» нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

Как установили правоохранители, на территорию двора неизвестный бросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

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