Пересечение границы лицами с инвалидностью и сопровождение, — смотрите онлайн Адвокат на Право ТВ

Установление, изменение и прекращение группы инвалидности во время военного положения: что знать и каких ошибок важно не допустить при выезде за пределы страны, - смотрите прямой эфир программы Адвокат на Право ТВ.

Як перетинати кордон при інвалідності різних груп та хто має право на супровід; супровід родичів та тих, кому необхідний постійний догляд, які права слід знати, аби не порушити закон; правомірність виїзду за межі країни. Що робити, якщо не випускають закордон, коли є на це законні підстави? Куди звертатися? Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації. Адже Програма «Адвокат на Право ТВ» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

23 січня о 13.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Вся правда про перетин кордону особами з інвалідністю та супровід тих, хто цього потребує».

Чому єдині правила для всіх не завжди спрацьовують на практиці? Як суди стають на захист позивачів і визнають неправомірність дій прикордонників?

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з адвокатами Жанною Грушко такі тематики:

Встановлення, зміна та припинення групи інвалідності під час воєнного стану. Що варто знати і яких помилок важливо не допустити при виїзді за межі країни?

Порядок оскарження рішень МСЕК та на що слід звернути особливу увагу. Яке рішення в пріоритеті: МСЕК чи ВЛК?

Чи можуть військовозобов’язані чоловіки, які мають групу інвалідності, перетнути кордон і які документи для цього потрібні?

Перетин кордону у супроводі дружини, яка має інвалідність будь-якої групи. Підводні камені та законодавчі неточності.

Виїзд закордон у супроводі батьків чи батьків дружини з інвалідністю ІІ або І групи. Що слід врахувати?

Чи є можливість перетнути кордон у супроводі з особою, яка не є родичем, але потребує постійного догляду? У чому відмінність догляду та опіки?

Виїзд за межі країни у супроводі з дітьми з інвалідністю (неповнолітніми та повнолітніми). Що слід знати та до чого готуватися на кордоні?

Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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