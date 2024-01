Кино потеряло легенду: канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет

Фильмы Нормана Джуисона получили 12 Оскаров.

Источник фото: Reuters

Легендарный канадский режиссер и продюсер Норман Джуисон умер в возрасте 97 лет, рассказал журналист Джефф Сандерсон, сообщает BBC.

Трехкратный номинант на премию "Оскар" за лучшую режиссуру ушел из жизни мирно в своем доме в субботу. Больше подробностей о причине смерти не предоставляется.

Джуисон славился режиссерским умением и творческими достижениями в таких классических фильмах, как "Moonstruck", "In The Heat Of The Night" и "Fiddler on the Roof".

Известный своей универсальностью в выборе сюжетов, он часто обращал внимание на острые социальные вопросы, такие как расизм и гражданские права.

Фильмы Джуисона получили в общей сложности 46 номинаций на "Оскар" и получили 12 престижных статуэток. В 1999 году ему была присуждена награда за жизненные достижения от Американской академии кинематографических искусств и наук.

Четыре года спустя он получил аналогичную признанную награду от Канадской киноакадемии за значительный вклад в киноиндустрию своей страны, в частности, создание Канадского киноцентра.

В своей автобиографии от 2004 года Джуисон писал: "Я стремился показать человечество ошибочным, чувствительным, смущенным, введенным в заблуждение, но таким, каким можно исправить, а не бессмысленным, неустанно жестоким... Я хочу, чтобы люди узнавали себя в фильмах, которые я снимаю. Мне не нравятся бессмысленные боевики", - написал он в своей автобиографии в 2004 году.

На протяжении своей выдающейся карьеры Джуисон, родившийся в Торонто, сотрудничал со звездами Голливуда, включая Дензела Вашингтона и Сидни Пуатье. Его творчество останется бессмертным, а его вклад в мировое кино будет всегда помниться.

