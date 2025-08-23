ДТП на Телиги в Киеве: маршрутка столкнулась с автобусом, пробка до Шулявки – соцсети

В Киеве по улице Елены Телиги ДТП с участием маршрутки и автобуса.

В Киеве на улице Елены Телиги произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутка столкнулась с автобусом. По информации из соцсетей, авария вызвала масштабную пробку со стороны Дорогожичей, которая растянулась вплоть до Шулявки.

По предварительным данным, в результате столкновения есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются.

Горожане пишут, что водителя зажало в транспорте, но он жив и его уже якобы доставили в больницу. Вытащить пострадавшего помогали обычные прохожие.

В полиции впоследствии уточнили, что в связи с ДТП на улице Елены Телиги движение транспорта затруднено в направлении станции метро «Почайна».

