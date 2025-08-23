ДТП на Теліги в Києві: маршрутка зіштовхнулася з автобусом, затор до Шулявки – соцмережі

У Києві на вулиці Олени Теліги ДТП за участі маршрутки та автобуса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася дорожньо-транспортна пригода: маршрутка зіштовхнулася з автобусом. За інформацією соцмереж, аварія спричинила масштабний затор зі сторони Дорогожичів, який розтягнувся аж до Шулявки.

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі уточнюються.

Містяни пишуть, що водія затисло у транспорті, але він живий і його вже нібито доправили до лікарні. Витягти постраждалого допомагали звичайні перехожі.

У поліції згодом уточнили, що у зв'язку з ДТП на вулиці Олени Теліги рух транспорту ускладнений в напрямку станції метро «Почайна».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.