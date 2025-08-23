Государство будет закупать уникальные импланты для детей со сколиозом

Правительство расширило перечень медицинских товаров для централизованных закупок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения к постановлению от 7 марта 2022 года №216, которое регулирует закупку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств государственным предприятием «Медзакупки Украины» по заказу Министерства здравоохранения.

Благодаря обновлениям пациенты получат доступ к современным препаратам и изделиям, которые ранее не закупались централизованно. Изменения касаются как уже имеющихся позиций, так и новых категорий.

В частности, в перечень добавили уникальные импланты для лечения сложных форм сколиоза у детей. Их особенность в том, что они «растут» вместе с пациентом, уменьшая необходимость повторных операций. Специальные педиатрические винты при установке имплантов делают операции более точными, безопасными и снижают риск осложнений.

Также государство централизованно будет закупать препараты для лечения аутоиммунных и нейромышечных заболеваний: иммуноглобулин для внутривенного введения, альбумин, метилпреднизолон и ритуксимаб. Они применяются в терапии тяжелых болезней нервной системы, существенно влияющих на качество жизни пациентов. Первые закупки запланированы до конца 2025 года.

Закупку новых позиций будет осуществлять ГП «Медзакупки Украины» в соответствии с действующими процедурами и за средства госбюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.