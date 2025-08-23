Практика судов
  1. В Украине

Государство будет закупать уникальные импланты для детей со сколиозом

16:43, 23 августа 2025
Правительство расширило перечень медицинских товаров для централизованных закупок.
Государство будет закупать уникальные импланты для детей со сколиозом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения к постановлению от 7 марта 2022 года №216, которое регулирует закупку лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств государственным предприятием «Медзакупки Украины» по заказу Министерства здравоохранения.

Благодаря обновлениям пациенты получат доступ к современным препаратам и изделиям, которые ранее не закупались централизованно. Изменения касаются как уже имеющихся позиций, так и новых категорий.

В частности, в перечень добавили уникальные импланты для лечения сложных форм сколиоза у детей. Их особенность в том, что они «растут» вместе с пациентом, уменьшая необходимость повторных операций. Специальные педиатрические винты при установке имплантов делают операции более точными, безопасными и снижают риск осложнений.

Также государство централизованно будет закупать препараты для лечения аутоиммунных и нейромышечных заболеваний: иммуноглобулин для внутривенного введения, альбумин, метилпреднизолон и ритуксимаб. Они применяются в терапии тяжелых болезней нервной системы, существенно влияющих на качество жизни пациентов. Первые закупки запланированы до конца 2025 года.

Закупку новых позиций будет осуществлять ГП «Медзакупки Украины» в соответствии с действующими процедурами и за средства госбюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав Кабинет Министров Украины публичные закупки

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Верховная Рада приняла закон о закрытии в публичных реестрах части данных об оборонных предприятиях

Закон предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду