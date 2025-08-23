Практика судів
Держава закуповуватиме унікальні імпланти для дітей зі сколіозом

16:43, 23 серпня 2025
Уряд розширив перелік медичних товарів для централізованих закупівель.
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови від 7 березня 2022 року №216, яка регулює закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів державним підприємством «Медзакупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Завдяки оновленням пацієнти отримають доступ до сучасних препаратів та виробів, які раніше не закуповувалися централізовано. Зміни стосуються як уже наявних позицій, так і нових категорій.

Зокрема, до переліку додали унікальні імпланти для лікування складних форм сколіозу у дітей. Їхня особливість у тому, що вони «ростуть» разом із пацієнтом, зменшуючи потребу в повторних операціях. Спеціальні педіатричні гвинти під час встановлення імплантів роблять операції точнішими, безпечнішими та знижують ризик ускладнень.

Також держава централізовано закуповуватиме препарати для лікування аутоімунних та нейром’язових захворювань: імуноглобулін для внутрішньовенного введення, альбумін, метилпреднізолон та ритуксимаб. Вони застосовуються у терапії важких хвороб нервової системи, що істотно впливають на якість життя пацієнтів. Перші закупівлі заплановані до кінця 2025 року.

Закупівлю нових позицій здійснюватиме ДП «Медзакупівлі України» відповідно до чинних процедур та за кошти держбюджету.

МОЗ Кабінет Міністрів України публічні закупівлі

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

Адвокат вказував, що на дослідження експерту було надано дактилокарту, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту.

Психіатричні заклади не зможуть ставити перед судом питання про обмеження дієздатності психічно хворої особи — комітет рекомендував законопроект

Депутати пропонують позбавити психіатричні заклади права ставити перед судом питання про обмеження дієздатності хворої особи, а також дозволити недієздатним особам та їх адвокатам звільняти опікунів.

Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
