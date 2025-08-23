Держава закуповуватиме унікальні імпланти для дітей зі сколіозом

Уряд розширив перелік медичних товарів для централізованих закупівель.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови від 7 березня 2022 року №216, яка регулює закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів державним підприємством «Медзакупівлі України» на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Завдяки оновленням пацієнти отримають доступ до сучасних препаратів та виробів, які раніше не закуповувалися централізовано. Зміни стосуються як уже наявних позицій, так і нових категорій.

Зокрема, до переліку додали унікальні імпланти для лікування складних форм сколіозу у дітей. Їхня особливість у тому, що вони «ростуть» разом із пацієнтом, зменшуючи потребу в повторних операціях. Спеціальні педіатричні гвинти під час встановлення імплантів роблять операції точнішими, безпечнішими та знижують ризик ускладнень.

Також держава централізовано закуповуватиме препарати для лікування аутоімунних та нейром’язових захворювань: імуноглобулін для внутрішньовенного введення, альбумін, метилпреднізолон та ритуксимаб. Вони застосовуються у терапії важких хвороб нервової системи, що істотно впливають на якість життя пацієнтів. Перші закупівлі заплановані до кінця 2025 року.

Закупівлю нових позицій здійснюватиме ДП «Медзакупівлі України» відповідно до чинних процедур та за кошти держбюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.