Наработки по гарантиям безопасности будут готовы в ближайшие дни – Зеленский

Зеленский после разговора с премьером Нидерландов заявил: наработки по гарантиям безопасности для Украины будут готовы уже в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в День Государственного флага Украины заявил, что наработки по гарантиям безопасности будут готовы в ближайшие дни.

Во время разговора, в частности, глава государства поблагодарил Нидерланды и народ страны за слова поддержки и солидарность с украинцами. «Мы очень ценим помощь со стороны Нидерландов и солидарность нидерландского народа. Спасибо, что стоите с нами и помогаете защищать жизнь», — подчеркнул Зеленский.

Стороны обсудили:

дипломатические усилия Украины и встречи в Вашингтоне. Зеленский отметил, что сейчас есть шанс приблизить мир, однако Россия не демонстрирует никаких намерений к прекращению войны и продолжает обстрелы;

гарантии безопасности, над архитектурой которых работают команды Украины, США и европейских партнеров. Ожидается, что наработки будут готовы в ближайшие дни. Отдельно шла речь о возможности более активного участия Нидерландов в этом процессе;

инвестиции в совместные проекты и развитие оборонного производства. Лидеры готовят важные договоренности и встречу в ближайшее время.

