Напрацювання щодо гарантій безпеки готові в найближчі дні – Зеленський

16:25, 23 серпня 2025
Зеленський після розмови з прем’єром Нідерландів заявив: напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові вже найближчими днями.
Президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у День Державного прапора України заявив, що напрацювання щодо гарантій безпеки будуть готові в найближчі дні.

Під час розмови, зокрема, глава держави подякував Нідерландам і народу країни за слова підтримки та солідарність з українцями. «Ми дуже цінуємо допомогу з боку Нідерландів і солідарність нідерландського народу. Дякую, що стоїте з нами та допомагаєте захищати життя», — наголосив Зеленський.

Сторони обговорили:

  • дипломатичні зусилля України та зустрічі у Вашингтоні. Зеленський відзначив, що наразі є шанс наблизити мир, проте Росія не демонструє жодних намірів до припинення війни й продовжує обстріли;
  • гарантії безпеки, над архітектурою яких працюють команди України, США та європейських партнерів. Очікується, що напрацювання будуть готові найближчими днями. Окремо йшлося про можливість активнішої участі Нідерландів у цьому процесі;
  • інвестиції у спільні проєкти та розвиток оборонного виробництва. Лідери готують важливі домовленості та зустріч найближчим часом.

війна Володимир Зеленський

