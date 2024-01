Кіно втратило легенду: канадський режисер і продюсер Норман Джуїсон помер у віці 97 років

Фільми Нормана Джуїсона отримали 12 Оскарів.

Джерело фото: Reuters

Легендарний канадський режисер і продюсер Норман Джуїсон помер у віці 97 років, розповів журналіст Джефф Сандерсон, повідомляє BBC.

Триразовий номінант на премію «Оскар» за кращу режисуру пішов із життя мирно у своєму будинку у суботу. Більше подробиць про причину смерті не надається.

Джуїсон славився режисерським вмінням та творчими досягненнями у таких класичних фільмах, як «Moonstruck», «In The Heat Of The Night» і «Fiddler on the Roof».

Відомий своєю універсальністю у виборі сюжетів, він часто звертав увагу до гострих соціальних питань, таких як расизм і громадянські права.

Фільми Джуїсона отримали загалом 46 номінацій на «Оскар» і здобули 12 престижних статуеток. У 1999 році йому була присуджена нагорода за життєві досягнення від Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Четири роки по тому він отримав аналогічну визнану нагороду від Канадської кіноакадемії за значний внесок у кіноіндустрію своєї країни, зокрема, створення Канадського кіноцентру.

У своїй автобіографії від 2004 року Джуїсон писав: «Я прагнув показати людство хибним, чутливим, збентеженим, введеним в оману, але таким, яким можна виправити, а не безглуздим, невпинно жорстоким… Я хочу, щоб люди впізнавали себе у фільмах, які я знімаю. Мені не подобаються безглузді бойовики», – написав він у своїй автобіографії в 2004 році.

Протягом своєї видатної кар'єри Джуїсон, народжений у Торонто, співпрацював зі зірками Голлівуду, включаючи Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє. Його творчість залишиться невмирущою, а його внесок у світове кіно буде завжди пам'ятатися.

