Китай заявив про готовність відправити війська в Україну в рамках миротворчої місії

15:49, 23 серпня 2025
Китай заявив про готовність відправити війська в Україну в рамках миротворчої місії — але лише за мандатом ООН.
Джерело фото: Getty Images
Пекін розглядає можливість участі своїх військових у миротворчих силах для України. Як пише WELT із посиланням на дипломатів ЄС, Китай готовий до цього лише за умови, що місія матиме мандат ООН.

У Брюсселі така пропозиція викликала суперечливу реакцію. Частина дипломатів вважає, що залучення Китаю та інших країн Глобального Півдня може підвищити легітимність ідеї миротворчої місії. Інші ж висловлюють побоювання, що Пекін може використовувати присутність в Україні для шпигунства та займе відверто проросійську позицію.

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив: «Нам потрібні гарантії лише від тих країн, які готові нам допомагати».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня заявив, що гарантії безпеки, які зараз узгоджують США та європейські партнери для України, матимуть дворівневу структуру.

За словами Рютте, перший рівень передбачатиме укладення мирної угоди або припинення вогню, щоб посилити українську армію й забезпечити її здатність протистояти будь-яким викликам.

Другий рівень – це гарантії, які нададуть Сполучені Штати та європейські держави.

