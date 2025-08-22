Гарантії безпеки для України складатимуться з двох рівнів – генсекретар НАТО

Марк Рютте наголосив, що ці домовленості мають бути настільки переконливими, аби стримати Росію від нової агресії.

Гарантії безпеки, які зараз узгоджують США та європейські партнери для України, матимуть дворівневу структуру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня.

За словами Рютте, перший рівень передбачатиме укладення мирної угоди або припинення вогню, щоб посилити українську армію й забезпечити її здатність протистояти будь-яким викликам.

Другий рівень – це гарантії, які нададуть Сполучені Штати та європейські держави.

«Ми всі пам’ятаємо, що Будапештський меморандум і Мінські домовленості не забезпечили справжніх гарантій», – наголосив генсек НАТО та зауважив, що нові зобов’язання не мають повторити ці помилки.

Він підкреслив, що майбутні гарантії повинні бути настільки переконливими, щоб «Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову».

Володимир Зеленський у свою чергу підкреслив, що під час нашої зустрічі вони говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни.

