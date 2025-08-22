Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней – генсек НАТО Марк Рютте

Марк Рютте подчеркнул, что эти договоренности должны быть настолько убедительны, чтобы сдержать Россию от новой агрессии.

Гарантии безопасности, которые сейчас согласовывают США и европейские партнеры для Украины, будут иметь двухуровневую структуру. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа.

По словам Рютте, первый уровень будет предусматривать заключение мирного соглашения или прекращение огня, чтобы усилить украинскую армию и обеспечить ее способность противостоять любым вызовам.

Второй уровень – это гарантии, которые предоставят Соединенные Штаты и европейские государства.

«Мы все помним, что Будапештский меморандум и Минские договоренности не обеспечили настоящих гарантий», – подчеркнул генсек НАТО и отметил, что новые обязательства не должны повторить эти ошибки.

Он подчеркнул, что будущие гарантии должны быть настолько убедительными, чтобы «Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал напасть на Украину снова».

Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что во время их встречи они говорили прежде всего о том, какие следующие совместные шаги могут дать Украине и всей Европе больше безопасности и приблизить реальное завершение войны.

