Практика судов
  1. В мире

Китай заявил о готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии

15:49, 23 августа 2025
Китай заявил о готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии — но только по мандату ООН.
Китай заявил о готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пекин рассматривает возможность участия своих военных в миротворческих силах для Украины. Как пишет WELT со ссылкой на дипломатов ЕС, Китай готов к этому лишь при условии, что миссия будет иметь мандат ООН.

В Брюсселе такое предложение вызвало противоречивую реакцию. Часть дипломатов считает, что привлечение Китая и других стран Глобального Юга может повысить легитимность идеи миротворческой миссии. Другие же выражают опасения, что Пекин может использовать присутствие в Украине для шпионажа и займет откровенно пророссийскую позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил: «Нам нужны гарантии лишь от тех стран, которые готовы нам помогать».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа заявил, что гарантии безопасности, которые сейчас согласовывают США и европейские партнеры для Украины, будут иметь двухуровневую структуру.

По словам Рютте, первый уровень будет предусматривать заключение мирного соглашения или прекращение огня, чтобы усилить украинскую армию и обеспечить ее способность противостоять любым вызовам.

Второй уровень — это гарантии, которые предоставят Соединенные Штаты и европейские государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина война Китай ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Э-суд поможет цифровизировать документооборот и предотвратить ситуации, когда дела «заводят под нужного судью» — Герман Галущенко

По словам министра юстиции Германа Галущенко, цифровизация документооборота в судах позволит снизить коррупционные риски, кто и за чьи средства будет заниматься новым антикоррупционным проектом «э-Суд», пока неизвестно.

Если лицо отказалось предоставить отпечатки пальцев, использование экспертом ранее заполненной дактилокарты не противоречит требованиям УПК — Верховный Суд

Адвокат указывал, что на исследование эксперту была предоставлена дактилокарта, однако образцы папиллярных узоров рук у обвиняемого не отбирались, и прокурором не было предоставлено документов о законности отбора таких образцов, а сама дактилокарта не исследовалась судами и не была открыта стороне защиты.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — комитет рекомендовал законопроект

Депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права обращаться в суд с вопросом об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам освобождать опекунов.

Полиция сможет принудительно доставлять чиновников на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады

Также предлагается штрафовать должностных лиц до 17 тысяч грн за неявку на пленарное заседание Верховной Рады без уважительных причин.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду