Китай заявил о готовности отправить войска в Украину в рамках миротворческой миссии — но только по мандату ООН.

Пекин рассматривает возможность участия своих военных в миротворческих силах для Украины. Как пишет WELT со ссылкой на дипломатов ЕС, Китай готов к этому лишь при условии, что миссия будет иметь мандат ООН.

В Брюсселе такое предложение вызвало противоречивую реакцию. Часть дипломатов считает, что привлечение Китая и других стран Глобального Юга может повысить легитимность идеи миротворческой миссии. Другие же выражают опасения, что Пекин может использовать присутствие в Украине для шпионажа и займет откровенно пророссийскую позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил: «Нам нужны гарантии лишь от тех стран, которые готовы нам помогать».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа заявил, что гарантии безопасности, которые сейчас согласовывают США и европейские партнеры для Украины, будут иметь двухуровневую структуру.

По словам Рютте, первый уровень будет предусматривать заключение мирного соглашения или прекращение огня, чтобы усилить украинскую армию и обеспечить ее способность противостоять любым вызовам.

Второй уровень — это гарантии, которые предоставят Соединенные Штаты и европейские государства.

