Практика судів
  1. В Україні

Братам Менендес, які вбили батьків, відмовили в умовно-достроковому звільненні

17:55, 23 серпня 2025
Їм доведеться чекати щонайменше 18 місяців на наступний шанс.
Братам Менендес, які вбили батьків, відмовили в умовно-достроковому звільненні
Джерело фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії відмовила Еріку та Лайлу Менендесам, засудженим за вбивство батьків у 1989 році. Причиною рішення назвали порушення правил у в’язниці, що, на думку уповноважених, свідчить про збереження ризику для громадської безпеки. Про це пише АР.

Наступний розгляд справи можливий щонайменше як 18 місяців.

Уповноважені наголосили, що вирішальним фактором стало не саме вбивство, а поведінка Менендесів за ґратами, зокрема використання мобільних телефонів та інші порушення. Попри підтримку родичів, які публічно закликали надати шанс на свободу, рада дійшла висновку, що вони не були зразковими ув’язненими.

Брати Менендеси відбувають довічні строки за вбивство своїх батьків Хосе та Кітті Менендес у Беверлі-Хіллз. Хоча захист стверджував, що злочин став наслідком багаторічного сексуального насильства з боку батька, прокурори наполягали на мотиві отримання спадщини.

Нещодавно суд зменшив їхні вироки, що відкрило шлях до слухань про можливе умовно-дострокове звільнення.

Зауважимо, що у 2024 році вийшов серіал на основі реальних подій, присвячена братам Менендес, засудженим за жорстоке вбивство своїх батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США кримінал

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Е-суд допоможе цифровізувати документообіг і запобігти ситуаціям, коли справи «заводять під потрібного суддю» – Герман Галущенко

За словами міністра юстиції Германа Галущенка, цифровізація документообігу в судах дозволить зменшити корупційні ризики, але хто та за чиї кошти буде займатися новим антикорупційним проектом «е-Суд», поки невідомо.

Якщо особа відмовилася надати відбитки пальців, використання експертом раніше заповненої дактилокарти не суперечить вимогам КПК — Верховний Суд

Адвокат вказував, що на дослідження експерту було надано дактилокарту, однак зразки папілярних візерунків рук у обвинуваченого не відбирались, і прокурором не надано документів про законність відібрання таких зразків, а сама дактилокарта не досліджувалась судами і не відкривалась стороні захисту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду