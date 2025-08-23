Братам Менендес, які вбили батьків, відмовили в умовно-достроковому звільненні

Їм доведеться чекати щонайменше 18 місяців на наступний шанс.

Джерело фото: АР

Рада з умовно-дострокового звільнення Каліфорнії відмовила Еріку та Лайлу Менендесам, засудженим за вбивство батьків у 1989 році. Причиною рішення назвали порушення правил у в’язниці, що, на думку уповноважених, свідчить про збереження ризику для громадської безпеки. Про це пише АР.

Наступний розгляд справи можливий щонайменше як 18 місяців.

Уповноважені наголосили, що вирішальним фактором стало не саме вбивство, а поведінка Менендесів за ґратами, зокрема використання мобільних телефонів та інші порушення. Попри підтримку родичів, які публічно закликали надати шанс на свободу, рада дійшла висновку, що вони не були зразковими ув’язненими.

Брати Менендеси відбувають довічні строки за вбивство своїх батьків Хосе та Кітті Менендес у Беверлі-Хіллз. Хоча захист стверджував, що злочин став наслідком багаторічного сексуального насильства з боку батька, прокурори наполягали на мотиві отримання спадщини.

Нещодавно суд зменшив їхні вироки, що відкрило шлях до слухань про можливе умовно-дострокове звільнення.

Зауважимо, що у 2024 році вийшов серіал на основі реальних подій, присвячена братам Менендес, засудженим за жорстоке вбивство своїх батьків у Беверлі-Гіллз у 1989 році.

