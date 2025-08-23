Братьям Менендес, которые убили родителей, отказали в условно-досрочном освобождении

Им придется ждать как минимум 18 месяцев до следующего шанса.

Источник фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет по условно-досрочному освобождению Калифорнии отказал Эрику и Лайлу Менендесам, осужденным за убийство родителей в 1989 году. Причиной решения назвали нарушения правил в тюрьме, что, по мнению уполномоченных, свидетельствует о сохранении риска для общественной безопасности. Об этом пишет АР.

Следующее рассмотрение дела возможно не ранее чем через 18 месяцев.

Уполномоченные подчеркнули, что решающим фактором стало не само убийство, а поведение Менендесов за решеткой, в частности использование мобильных телефонов и другие нарушения. Несмотря на поддержку родственников, которые публично призывали дать шанс на свободу, совет пришел к выводу, что они не были образцовыми заключенными.

Братья Менендес отбывают пожизненные сроки за убийство своих родителей Хосе и Китти Менендес в Беверли-Хиллз. Хотя защита утверждала, что преступление стало следствием многолетнего сексуального насилия со стороны отца, прокуроры настаивали на мотиве получения наследства.

Недавно суд смягчил их приговоры, что открыло путь к слушаниям о возможном условно-досрочном освобождении.

Отметим, что в 2024 году вышел сериал на основе реальных событий, посвященный братьям Менендес, осужденным за жестокое убийство своих родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.