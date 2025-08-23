Зеленський підписав два укази про санкції: синхронізація з Канадою та обмеження проти 28 осіб

Президент підписав два нові укази про санкції: синхронізація з Канадою та обмеження проти 28 громадян різних країн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання двох нових указів щодо санкційної політики – №612/2025 та №613/2025.

Перший документ передбачає синхронізацію українських санкцій із санкціями партнерів, зокрема Канади. Йдеться про повне узгодження цьогорічних канадських обмежень проти 139 фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську війну.

Зокрема, це: «Олчіпс», що постачає в РФ товари подвійного призначення, як-от мікроелектроніка; китайські «Хенгуе Тек» – постачальник електронних інтегральних схем – і «Вай-ел-ейч Електронікс Ейч-кей Ко» – дистриб’ютор електронних компонентів; кіпрський «Азія Шіппінг Холдинг» – власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ; «Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА», що пов’язана з російською торгівлею нафтою; особи, дотичні до компанії «Трансморфлот» та Архангельського морського порту.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами готує рішення, що дозволить синхронізувати санкції і в юрисдикціях інших держав.

Другий указ стосується санкцій проти 28 громадян різних країн, які сприяють утриманню російського окупаційного режиму на українській території та фактично фінансують державу-агресора. Президент наголосив, що щодо цих осіб ведеться робота з правоохоронними органами країн-партнерів.

«Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців», — підкреслив Зеленський.

