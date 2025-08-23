Зеленский подписал два указа о санкциях: синхронизация с Канадой и ограничения против 28 лиц

Президент подписал два новых указа о санкциях: синхронизация с Канадой и ограничение против 28 граждан разных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании двух новых указов относительно санкционной политики – №612/2025 та №613/2025.

Первый документ предусматривает синхронизацию украинских санкций с санкциями партнеров, в частности Канады. Речь идет о полном согласовании нынешних канадских ограничений против 139 физических и юридических лиц, которые работают на российскую войну. По словам Зеленского, Украина вместе с партнерами готовит решение, которое позволит синхронизировать санкции и в юрисдикциях других государств.

Второй указ касается санкций против 28 граждан разных стран, которые способствуют удержанию российского оккупационного режима на украинской территории и фактически финансируют государство-агрессора. Президент подчеркнул, что в отношении этих лиц ведется работа с правоохранительными органами стран-партнеров.

«Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев», — подчеркнул Зеленский.

