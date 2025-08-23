Як відновити документи на житло – роз’яснення юристів

У випадку, якщо документи було втрачено, їх можна відновити.

Однією з головних умов отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло в межах програми «єВідновлення» є наявність документа, що підтверджує право власності. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право власності чи на спадщину.

У випадку, якщо документи було втрачено, їх можна відновити. Як це зробити пояснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Як отримати дублікат?

Для цього потрібно подати заяву до установи, яка видала документ:

нотаріуса,

органу місцевого самоврядування (ОМС),

ЦНАПу (лише щодо приватизації).

Які документи необхідно подати:

заяву з підписами всіх співвласників житла;

копії паспортів чи свідоцтв про народження співвласників;

довідку з поліції про втрату документа;

оголошення в газеті про втрату документа;

копію втраченого примірника (за наявності).

Якщо ж документ про право власності був виданий після 1 січня 2013 року і дані вже є в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підтверджувальні документи не потрібні. У такому випадку достатньо звернутися з паспортом і карткою платника податків до нотаріуса або державного реєстратора органу ОМС.

Що робити, якщо дублікат отримати неможливо?

У такій ситуації потрібно звертатися до суду.

