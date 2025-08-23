Практика судов
Как восстановить документы на жилье – разъяснение юристов

17:01, 23 августа 2025
В случае, если документы были утрачены, их можно восстановить.
Как восстановить документы на жилье – разъяснение юристов
Одним из главных условий получения компенсации за повреждённое или уничтоженное жильё в рамках программы «еВидновлення» является наличие документа, подтверждающего право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве собственности или о наследстве.

В случае, если документы были утрачены, их можно восстановить. Как это сделать, объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как получить дубликат?

Для этого необходимо подать заявление в учреждение, которое выдало документ:

  • нотариусу,
  • органу местного самоуправления (ОМС),
  • ЦНАП (только по приватизации).

Какие документы необходимо подать:

  • заявление с подписями всех совладельцев жилья;
  • копии паспортов или свидетельств о рождении совладельцев;
  • справку из полиции о потере документа;
  • объявление в газете о потере документа;
  • копию утраченного экземпляра (при наличии).

Если же документ о праве собственности был выдан после 1 января 2013 года и данные уже есть в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, подтверждающие документы не нужны. В таком случае достаточно обратиться с паспортом и карточкой налогоплательщика к нотариусу или государственному регистратору органа ОМС.

Что делать, если дубликат получить невозможно?

В такой ситуации нужно обращаться в суд.

