Как восстановить документы на жилье – разъяснение юристов

Одним из главных условий получения компенсации за повреждённое или уничтоженное жильё в рамках программы «еВидновлення» является наличие документа, подтверждающего право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве собственности или о наследстве.

В случае, если документы были утрачены, их можно восстановить. Как это сделать, объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Как получить дубликат?

Для этого необходимо подать заявление в учреждение, которое выдало документ:

нотариусу,

органу местного самоуправления (ОМС),

ЦНАП (только по приватизации).

Какие документы необходимо подать:

заявление с подписями всех совладельцев жилья;

копии паспортов или свидетельств о рождении совладельцев;

справку из полиции о потере документа;

объявление в газете о потере документа;

копию утраченного экземпляра (при наличии).

Если же документ о праве собственности был выдан после 1 января 2013 года и данные уже есть в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, подтверждающие документы не нужны. В таком случае достаточно обратиться с паспортом и карточкой налогоплательщика к нотариусу или государственному регистратору органа ОМС.

Что делать, если дубликат получить невозможно?

В такой ситуации нужно обращаться в суд.

