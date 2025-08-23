Как восстановить документы на жилье – разъяснение юристов

Одним из главных условий получения компенсации за повреждённое или уничтоженное жильё в рамках программы «еВидновлення» является наличие документа, подтверждающего право собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве собственности или о наследстве.
В случае, если документы были утрачены, их можно восстановить. Как это сделать, объяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Как получить дубликат?
Для этого необходимо подать заявление в учреждение, которое выдало документ:
Какие документы необходимо подать:
Если же документ о праве собственности был выдан после 1 января 2013 года и данные уже есть в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, подтверждающие документы не нужны. В таком случае достаточно обратиться с паспортом и карточкой налогоплательщика к нотариусу или государственному регистратору органа ОМС.
Что делать, если дубликат получить невозможно?
В такой ситуации нужно обращаться в суд.
