В Україні зібрали мільярдні податки на Google – скільки сплатив OnlyFans

17:37, 23 серпня 2025
Обсяг оподатковуваних послуг зріс на 19,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Джерело фото: habr.com
Іноземні компанії, що надають електронні послуги українцям, прозвітували за перше півріччя 2025 року, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, обсяг оподатковуваних послуг зріс на 19,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Кількість платників ПДВ зросла до 141 компанії, що на п’ять більше, ніж у попередньому кварталі.

У першому півріччі 2025 року задекларовано понад 7 млрд грн ПДВ (71,7 млн євро / 86,7 млн дол.), що на 1,1 млрд грн більше, ніж торік. Загалом за січень–липень сплачено близько 10 млрд грн.

Серед найбільших платників залишаються Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay та інші.

Окремо Гетманцев відзначив, що платформа OnlyFans сплатила 1,2 млн доларів податку.

Зауважимо, що раніше дослідження показало, що підлітки від 12 років вважають OnlyFans привабливою альтернативою традиційній роботі.

