В Украине собрали миллиардные налоги на Google – сколько заплатил OnlyFans

Объем облагаемых услуг вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинцам, отчитались за первое полугодие 2025 года, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, объем облагаемых услуг вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество плательщиков НДС увеличилось до 141 компании, что на пять больше, чем в предыдущем квартале.

В первом полугодии 2025 года задекларировано более 7 млрд грн НДС (71,7 млн евро / 86,7 млн дол.), что на 1,1 млрд грн больше, чем годом ранее. Всего за январь–июль уплачено около 10 млрд грн.

Среди крупнейших плательщиков остаются Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

Отдельно Гетманцев отметил, что платформа OnlyFans заплатила 1,2 млн долларов налога.

Заметим, что ранее исследование показало, что подростки от 12 лет считают OnlyFans привлекательной альтернативой традиционной работе.

