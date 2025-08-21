Підлітки від 12 років вважають OnlyFans привабливою альтернативою традиційній роботі – дослідження

Опитування школярів в Іспанії показало, що діти добре знають бізнес-модель OnlyFans і сприймають платформу як реальний спосіб заробітку.

Багато іспанських підлітків, зокрема й 12-річні, знають про платформу OnlyFans і сприймають її як можливість для заробітку. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Sexuality & Culture, пише РsyРost.

У фокус-групах за участю 164 школярів віком від 12 до 16 років дослідники виявили, що діти добре орієнтуються у бізнес-моделі платформи й навіть описують способи обходу вікових обмежень. Підлітки вважають, що зовнішність та відповідність стандартам краси напряму впливають на шанси на успіх, а саму платформу часто називають більш привабливою та легкою альтернативою освіті чи традиційній роботі.

Авторки дослідження, Крістель Ансіонес-Ангіта та Міріан Чека Ромеро з Університету Алькала, зазначають: платформи з еротичним контентом формують у молоді уявлення про інтимність як про ресурс, який можна монетизувати. Це, на їхню думку, може мати довгострокові негативні наслідки — від експлуатації й кібербулінгу до зниження самооцінки та психологічних травм.

«Ми були вражені тим, наскільки природно підлітки обговорювали OnlyFans, описуючи його як реальний кар’єрний шлях, часто ігноруючи ризики», — сказала Ансіонес-Ангіта.

Дослідження також показало гендерні відмінності у сприйнятті: дівчата частіше висловлювали занепокоєння щодо безпеки, образу тіла й тиску відповідати стандартам, тоді як хлопці більше зосереджувалися на фінансовому потенціалі.

Науковці підкреслюють: сучасним підліткам потрібна не лише базова інформація про безпеку в інтернеті, а й комплексна освіта, що охоплює соціальні, психологічні та економічні аспекти цифрової культури. Школи мають навчати цифрової грамотності, критичного мислення й поважного спілкування в онлайні, а батьки — підтримувати відверті розмови з дітьми про вплив медіа та сексуалізованого контенту.

