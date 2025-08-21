Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Підлітки від 12 років вважають OnlyFans привабливою альтернативою традиційній роботі – дослідження

14:05, 21 серпня 2025
Опитування школярів в Іспанії показало, що діти добре знають бізнес-модель OnlyFans і сприймають платформу як реальний спосіб заробітку.
Підлітки від 12 років вважають OnlyFans привабливою альтернативою традиційній роботі – дослідження
Джерело фото: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато іспанських підлітків, зокрема й 12-річні, знають про платформу OnlyFans і сприймають її як можливість для заробітку. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Sexuality & Culture, пише РsyРost.

У фокус-групах за участю 164 школярів віком від 12 до 16 років дослідники виявили, що діти добре орієнтуються у бізнес-моделі платформи й навіть описують способи обходу вікових обмежень. Підлітки вважають, що зовнішність та відповідність стандартам краси напряму впливають на шанси на успіх, а саму платформу часто називають більш привабливою та легкою альтернативою освіті чи традиційній роботі.

Авторки дослідження, Крістель Ансіонес-Ангіта та Міріан Чека Ромеро з Університету Алькала, зазначають: платформи з еротичним контентом формують у молоді уявлення про інтимність як про ресурс, який можна монетизувати. Це, на їхню думку, може мати довгострокові негативні наслідки — від експлуатації й кібербулінгу до зниження самооцінки та психологічних травм.

«Ми були вражені тим, наскільки природно підлітки обговорювали OnlyFans, описуючи його як реальний кар’єрний шлях, часто ігноруючи ризики», — сказала Ансіонес-Ангіта.

Дослідження також показало гендерні відмінності у сприйнятті: дівчата частіше висловлювали занепокоєння щодо безпеки, образу тіла й тиску відповідати стандартам, тоді як хлопці більше зосереджувалися на фінансовому потенціалі.

Науковці підкреслюють: сучасним підліткам потрібна не лише базова інформація про безпеку в інтернеті, а й комплексна освіта, що охоплює соціальні, психологічні та економічні аспекти цифрової культури. Школи мають навчати цифрової грамотності, критичного мислення й поважного спілкування в онлайні, а батьки — підтримувати відверті розмови з дітьми про вплив медіа та сексуалізованого контенту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

діти Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва