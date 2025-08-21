Практика судов
Подростки от 12 лет считают OnlyFans привлекательной альтернативой традиционной работе – исследование

14:05, 21 августа 2025
Опрос школьников в Испании показал, что дети хорошо знают бизнес-модель OnlyFans и воспринимают платформу как реальный способ заработка.
Источник фото: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images
Источник фото: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images
Многие испанские подростки, в том числе и 12-летние, знают о платформе OnlyFans и воспринимают ее как возможность для заработка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Sexuality & Culture, пишет PsyPost.

В фокус-группах с участием 164 школьников в возрасте от 12 до 16 лет исследователи выяснили, что дети хорошо ориентируются в бизнес-модели платформы и даже описывают способы обхода возрастных ограничений. Подростки считают, что внешность и соответствие стандартам красоты напрямую влияют на шансы на успех, а саму платформу часто называют более привлекательной и легкой альтернативой образованию или традиционной работе.

Авторы исследования, Кристель Ансионес-Ангита и Мириан Чека Ромеро из Университета Алькала, отмечают: платформы с эротическим контентом формируют у молодежи представление об интимности как о ресурсе, который можно монетизировать. Это, по их мнению, может иметь долгосрочные негативные последствия — от эксплуатации и кибербуллинга до снижения самооценки и психологических травм.

«Мы были поражены тем, насколько естественно подростки обсуждали OnlyFans, описывая его как реальный карьерный путь, часто игнорируя риски», — сказала Ансионес-Ангита.

Исследование также показало гендерные различия в восприятии: девушки чаще выражали обеспокоенность по поводу безопасности, образа тела и давления соответствовать стандартам, тогда как юноши больше сосредотачивались на финансовом потенциале.

Ученые подчеркивают: современным подросткам нужна не только базовая информация о безопасности в интернете, но и комплексное образование, охватывающее социальные, психологические и экономические аспекты цифровой культуры. Школы должны обучать цифровой грамотности, критическому мышлению и уважительному общению онлайн, а родители — поддерживать откровенные разговоры с детьми о влиянии медиа и сексуализированного контента.

дети Испания

