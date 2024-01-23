На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата облради: поліція розслідує злочин

Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

Вночі 23 січня у Мукачеві на Закарпатті невідомий кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області.

«Сьогодні, 23 січня, близько 4-ої години ранку на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал «тривога» з одного з обʼєктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві. На місце негайно прибув наряд поліції», - йдеться в повідомленні.

Зʼясувалося, що господар помешкання - депутат Закарпатської обласної ради. «Тривожну кнопку» натиснув охоронець, який почув звук вибуху на подвірʼї.

Як встановили правоохоронці, на територію двору невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав.

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