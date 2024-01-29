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Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи местного суда

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

  1. В Украине

В Украине в обращении появилась новая монета: как выглядит

16:46, 29 января 2024
Купить памятную монету можно будет с 7 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
В Украине в обращении появилась новая монета: как выглядит
Источник фото: НБУ
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В Национальном банке представили новую памятную монету «Управление государственной охраны Украины».

Она посвящена государственному правоохранительному органу специального назначения, занимающему особое место в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметили в НБУ, в 2023 году Нацбанк ввел в обращение пять памятных монет, посвященных подвигам украинских защитников и защитниц, и запланировал выпуск еще около десяти – на 2024 год.

На аверсе памятной монеты на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне – его девиз: ДЕРЖАВІ. НАРОДОВІ. ЗАКОНУ.

На реверсе изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защита государства украинскими воинами, храбрость которых через поколение остается неизменной.

Купить памятную монету можно будет с 7 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч памятных монет.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами.

Источник фото: НБУ

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