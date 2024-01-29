В Украине в обращении появилась новая монета: как выглядит

Купить памятную монету можно будет с 7 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Источник фото: НБУ

В Национальном банке представили новую памятную монету «Управление государственной охраны Украины».

Она посвящена государственному правоохранительному органу специального назначения, занимающему особое место в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины.

Как отметили в НБУ, в 2023 году Нацбанк ввел в обращение пять памятных монет, посвященных подвигам украинских защитников и защитниц, и запланировал выпуск еще около десяти – на 2024 год.

На аверсе памятной монеты на зеркальном фоне размещена эмблема Управления государственной охраны Украины, на матовом фоне – его девиз: ДЕРЖАВІ. НАРОДОВІ. ЗАКОНУ.

На реверсе изображена композиция, символизирующая разные исторические периоды становления Украины и защита государства украинскими воинами, храбрость которых через поколение остается неизменной.

Купить памятную монету можно будет с 7 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 20 тысяч шт. памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч памятных монет.

Кроме того, монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами.

Источник фото: НБУ

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