Землю накроет магнитная буря: сколько она будет продолжаться

30 января землю накроет магнитная буря.

Фото: kremen.today

Во вторник, 30 января, Землю покроет магнитная буря. Она будет не такой сильной, как предыдущая, но некоторые украинцы могут ощутить ее последствия на себе.

Как сообщил ресурс Meteoagent, магнитная буря будет длиться один день, а К-индекс достигнет отметки 4 - средней силы.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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