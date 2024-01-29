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Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи местного суда

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

  1. Общество

Землю накроет магнитная буря: сколько она будет продолжаться

16:27, 29 января 2024
30 января землю накроет магнитная буря.
Землю накроет магнитная буря: сколько она будет продолжаться
Фото: kremen.today
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Во вторник, 30 января, Землю покроет магнитная буря. Она будет не такой сильной, как предыдущая, но некоторые украинцы могут ощутить ее последствия на себе.

Как сообщил ресурс Meteoagent, магнитная буря будет длиться один день, а К-индекс достигнет отметки 4 - средней силы.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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