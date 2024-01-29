Украинцев предупреждают о распространении масштабной российской ИПСО

россия запустила фейк через электронные ящики якобы от Офиса Президента о «прекращении огня с рф».

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Украинцы получают электронные сообщения якобы от Офиса Президента Украины, касающиеся «прекращения огня с рф» и «передачу стране-агрессору части территорий». Однако в Центре противодействия дезинформации и Киберполиции заявили, что это фейк, созданный российской Информационно-психологической операцией с целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан и дискредитировать руководство государства.

Центр противодействия дезинформации и Киберполиция призывают граждан быть осторожными и не открывать сомнительные гиперссылки, которые могут скрывать фишинговые ресурсы. Также рекомендуется не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Эксперты советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять операционную систему. Важно доверять только проверенной информации, которая поступает из официальных источников государственных органов.

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