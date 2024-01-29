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В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Успеть за 4 часа: представителя Совета бизнес-омбудсмена будут уведомлять до обыска у предпринимателя, но его неявка не будет препятствовать выполнению определения

Представитель Совета бизнес-омбудсмена должен будет успеть добраться до места проведения следственных действий за 4 часа, но если не успеет – это не помешает обыску у предпринимателя или исполнению определения о временном доступе к вещам и документам, - проект Кабмина.

В 2023 году в Украине желающих уволиться с государственной службы было больше, чем желающих устроиться на госслужбу

С должностей государственной службы в 2023 году уволилось 40 193 госслужащих, а пришли работать – 36 187.

Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

  1. В Украине

Украинцев предупреждают о распространении масштабной российской ИПСО

18:02, 29 января 2024
россия запустила фейк через электронные ящики якобы от Офиса Президента о «прекращении огня с рф».
Украинцев предупреждают о распространении масштабной российской ИПСО
Источник фото: gettyimages
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Украинцы получают электронные сообщения якобы от Офиса Президента Украины, касающиеся «прекращения огня с рф» и «передачу стране-агрессору части территорий». Однако в Центре противодействия дезинформации и Киберполиции заявили, что это фейк, созданный российской Информационно-психологической операцией с целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан и дискредитировать руководство государства.

Центр противодействия дезинформации и Киберполиция призывают граждан быть осторожными и не открывать сомнительные гиперссылки, которые могут скрывать фишинговые ресурсы. Также рекомендуется не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Эксперты советуют загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять операционную систему. Важно доверять только проверенной информации, которая поступает из официальных источников государственных органов.

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