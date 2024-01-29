Українців попереджають про поширення масштабної російської ІПСО

росія запустила фейк через електронні скриньки нібито від Офісу Президента про «припинення вогню з рф».

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Українці отримують електронні повідомлення нібито від Офісу Президента України, що стосуються «припинення вогню з рф» та «передачу країні-агресору частини територій». Проте в Центрі протидії дезінформації та Кіберполіції заявили, що це є фейк, створений російською Інформаційно-психологічною операцією з метою вплинути на морально-психологічний стан громадян та дискредитувати керівництво держави.

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція закликають громадян бути обережними та не відкривати сумнівні гіперпосилання, які можуть приховувати фішингові ресурси. Також рекомендується не вводити конфіденційні дані на підозрілих сайтах.

Експерти радять завантажувати програми та застосунки лише з офіційних джерел, використовувати антивірусне програмне забезпечення і регулярно оновлювати операційну систему. Важливо довірятися тільки перевіреній інформації, яка надходить з офіційних джерел державних органів.

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