Землю накриє магнітна буря: скільки вона триватиме

У вівторок, 30 січня, Землю накриє магнітна буря. Вона буде не такою сильною, як минула, але деякі українці можуть відчути її наслідки на собі.
Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 4 - середньої сили.
Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
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