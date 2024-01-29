Землю накриє магнітна буря: скільки вона триватиме

30 січня землю накриє магнітна буря.

Фото: kremen.today

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У вівторок, 30 січня, Землю накриє магнітна буря. Вона буде не такою сильною, як минула, але деякі українці можуть відчути її наслідки на собі.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 4 - середньої сили.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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