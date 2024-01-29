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Встигнути за 4 години: представника Ради бізнес-омбудсмена будуть повідомляти до обшуку у підприємця, але його нез’явлення не перешкоджатиме виконанню ухвали

Представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, - проект Кабміну.

У 2023 році в Україні бажаючих звільнитися з державної служби було більше, ніж бажаючих влаштуватися на держслужбу

З посад державної служби у 2023 році звільнилося 40 193 держслужбовця, а прийшли працювати – 36 187.

Кабмін вніс до Ради реформу БЕБ: виконувати ухвалу слідчого судді щодо підприємця будуть в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена

Уряд зареєстрував у парламенті зміни до КПК щодо «перезавантаження» Бюро економічної безпеки, за якими виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів суб’єкта підприємницької діяльності буде здійснюватися в присутності представника Ради бізнес-омбудсмена, а у СБУ заберуть з підслідності деякі злочини.

Відома науковиця зі Львова несподівано відмовилася від посади судді місцевого суду

Ольга Денькович відмовилася від посади судді, хоча очікувала її більше десяти років, але подала документи на конкурс в апеляційні суди.

Вища рада правосуддя оголосить умови конкурсу на посаду голови ДСА, а також порядок проведення співбесід

Відповідні документи Рада правосуддя планує затвердити 30 січня.

  1. Суспільство

Землю накриє магнітна буря: скільки вона триватиме

16:27, 29 січня 2024
30 січня землю накриє магнітна буря.
Землю накриє магнітна буря: скільки вона триватиме
Фото: kremen.today
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У вівторок, 30 січня, Землю накриє магнітна буря. Вона буде не такою сильною, як минула, але деякі українці можуть відчути її наслідки на собі.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 4 - середньої сили.

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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