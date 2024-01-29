В Україні в обігу з’явилася нова монета: як виглядає

Придбати пам’ятну монету можна буде з 7 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Джерело фото: НБУ

У Національному банку презентували нову пам’ятну монету «Управління державної охорони України».

Вона присвячена державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України.

Як зазначили у НБУ, у 2023 році Нацбанк ввів у обіг п’ять пам’ятних монет, присвячених подвигам українських захисників та захисниць, та запланував випуск ще близько десяти – на 2024 рік.

На аверсі пам’ятної монети на дзеркальному тлі розміщено емблему Управління державної охорони України, на матовому тлі – його девіз: ДЕРЖАВІ. НАРОДОВІ. ЗАКОНУ.

На реверсі зображено композицію, що символізує різні історичні періоди становлення України та захист держави українськими воїнами, хоробрість яких крізь покоління залишається незмінною.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 7 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 20 тисяч шт. пам’ятних монет, із них у перший день продажу будуть доступні 15 тисяч пам’ятних монет.

Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами.

Джерело фото: НБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.