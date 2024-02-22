Суд удовлетворил пять исков бизнеса о взыскании с рф 780 млн грн убытков

Хозяйственный суд Житомирской области постановил взыскать с рф 780 млн грн за нанесенный ущерб в пользу украинских предприятий.

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил в полном объеме пять исков субъектов хозяйствования о взыскании нанесенного ущерба с рф. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы доказывают, что вс рф применяют запрещенные международным правом средства ведения войны, нарушают законы и обычаи войны, совершают ракетные и авиационные удары по гражданским объектам промышленной инфраструктуры.

«Размеры материального ущерба определяют судебные эксперты во время проведения судебно-товароведческих экспертиз в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев это сельскохозяйственные предприятия, зерновые склады вместе с урожаем зерна, которые были уничтожены.

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