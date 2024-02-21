ГНС усиливает контроль за оборотом подакцизных товаров: что изменится

ГНС внедряет новые меры для предотвращения контрабанды алкоголя и табака.

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Государственная налоговая служба (ГНС) активно занимается контролем за оборотом спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего с целью борьбы с нелегальным производством и реализацией этих товаров на территории Украины. В частности, в январе 2024 года состоялось совместное совещание с ведущим логистическим оператором Украины, на котором обсуждались вопросы усиления контроля за пересылкой запрещенных товаров.

Во время совещания было решено:

Проводить разъяснительную работу с работниками, принимающими отправления для пересылки, и предоставлять им образцы марок акцизного налога.

Проверять подозрительные отправления при приеме для перевозки.

Запрещать перевозить товары с подакцизными товарами сомнительного происхождения.

Отказывать в приеме подозрительных отправлений без согласия на осмотр содержимого.

Постепенно оснащать пункты приема отправлений оборудованием для проверки содержимого без их распаковки.

Эти решения направлены на повышение прозрачности обращения подакцизных товаров на территории Украины. ГНС выражает благодарность представителям бизнеса за готовность к сотрудничеству и призывает всех логистических операторов и курьерские службы присоединиться к этим мероприятиям. Работа по предотвращению распространения контрабандной и контрафактной алкогольной продукции и табачных изделий продолжается непрерывно.

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