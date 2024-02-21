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Парламент хочет усилить контроль за «нелегальными» пассажирскими перевозками

18:39, 21 февраля 2024
Законопроект содержит положения о дополнении КУоАП новым составом админправонарушения.
Парламент хочет усилить контроль за «нелегальными» пассажирскими перевозками
Источник фото: Общественное Луцк
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В Комитете по вопросам правоохранительной деятельности прорабатывается проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение порядка перевозки пассажиров автомобильным транспортом и противодействию нелегальным пассажирским перевозкам» (реестр. №11025 от 09.02.2024).

Его вместе с другими нардепами подал народный депутат Украины Медяник В.А.

Как отмечается, целью законопроекта является усовершенствование правового урегулирования вопроса является привлечения к ответственности автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами без соответствующих разрешительных документов («нелегальные» перевозки).

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях закона Украины «Об автомобильном транспорте», которыми регулируются вопросы привлечения к ответственности автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами без соответствующих разрешительных документов.

Законопроект содержит положения о дополнении КУоАП новым составом административного правонарушения (статья 16420) которым вводится административная ответственность водителей, осуществляющих платную перевозку пассажиров автомобильным транспортом без государственной регистрации как субъекта хозяйствования (нелегальные перевозчики).

Одновременно законопроектом предлагается осовременить отдельные размеры санкций за нарушение в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в частности за осуществление перевозок без обязательных документов перевозчика, нарушение правил предоставления услуг по перевозке организованных групп детей, нарушение установленного режима труда и отдыха водителей, безосновательный отказ от льготной перевозки граждан и т.д.

Также мы писали, что депутаты предлагают усилить ответственность водителей за шины и превышение скорости.

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