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  1. В Украине

Унижали и забирали деньги: в Житомире опекунов подозревают в доведении внучки до самоубийства

23:41, 21 февраля 2024
Девушка выпрыгнула из окна пятого этажа и погибла.
Унижали и забирали деньги: в Житомире опекунов подозревают в доведении внучки до самоубийства
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В Житомире пожилым супругам, которые были опекунами для внучки, объявили о подозрении в доведении ее до самоубийства. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, к самоубийству несовершеннолетней привели систематическое унижение, пренебрежительное отношение, необеспечение сезонной одеждой и лекарствами, запрет пользоваться любыми бытовыми приборами и т.д.

Также в прокуратуре отмечают, что ребенок долгое время находился в нездоровой атмосфере, которая негативно повлияла на его эмоциональное состояние.

В августе прошлого года она оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна пятого этажа.

Как рассказала прокурор Житомирской окружной прокуратуры изданию "УП.Життя", в 2010 году родителей девочки лишили родительских прав из-за ненадлежащего исполнения обязанностей. Мать злоупотребляла алкоголем и позже умерла. 

"Погибшая – не единственный ребенок в семье. Старшая сестра уже совершеннолетняя, поэтому проживает отдельно. Был еще маленький ребенок, который тоже выпал из окна и погиб. Тогда установили, что это был несчастный случай", – сообщила прокурор.

По ее словам, бабушка и дедушка плохо относились к внучке, унижали ее, требовали деньги, не снабжали одеждой и лекарствами.

“Ссоры часто звучали в этой семье, соседи подтвердили, что слышали крики из дома. Подозреваемые забирали у нее деньги и тратили их на собственные нужды, запрещали пользоваться бытовыми приборами в квартире", – добавила прокурор.

Сама девушка обращалась к правоохранителям, потому что была свидетелем, как дедушка бьет бабушку и пыталась ее защитить.

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