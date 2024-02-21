В Киеве задержали женщину, которая ударила знакомого ножом в живот

Следователи столичной Оболони сообщили нападающей о подозрении.

Источник фото: полиция Киева

Женщине, которая ударила знакомого ножом в живот, сообщили о подозрении в совершении тяжкого телесного повреждения, сообщает полиция Киева.

Согласно информации полиции, злоумышленница была задержана менее чем через час после совершения преступления. Во время задержания у нее был изъят нож. Женщине грозит до восьми лет заключения.

Полиция получила сообщение о мужчине с ножевым ранением на одной из улиц Оболонского района через спецлинию 102. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники отдела криминальной полиции, кинологи и врачи скорой помощи.

По предварительным данным, конфликт между знакомыми вспыхнул на улице, во время которого женщина совершила нападение на мужчину ножом в живот, после чего убежала. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением.

Оперативники совместно с участковыми офицерами полиции нашли и задержали нарушительницу, которой оказалась местная жительница 1988 года рождения. Она была задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи сообщили задержанной о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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