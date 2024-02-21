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  1. В Україні

У Києві затримали жінку, яка вдарила знайомого ножем у живіт

23:22, 21 лютого 2024
Слідчі столичної Оболоні повідомили нападниці про підозру.
У Києві затримали жінку, яка вдарила знайомого ножем у живіт
Джерело фото: поліція Києва
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Жінці, яка вдарила знайомого ножем у живіт, повідомили про підозру вчинення тяжкого тілесного ушкодження, повідомляє поліція Києва.

Згідно з інформацією поліції, зловмисницю було затримано менш ніж за годину після вчинення злочину. Під час затримання з неї був вилучений ніж. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення.

Поліція отримала повідомлення про чоловіка з ножовим пораненням на одній з вулиць Оболонського району через спецлінію 102. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники відділу кримінальної поліції, кінологи та лікарі швидкої допомоги.

За попередніми даними, конфлікт між знайомими спалахнув на вулиці, під час якого жінка здійснила напад на чоловіка ножем у живіт, після чого втекла. Потерпілого доставили до лікарні з проникаючим колото-різаним пораненням.

Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції знайшли та затримали порушницю, якою виявилася місцева мешканка 1988 року народження. Вона була затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі повідомили затриманій про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

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