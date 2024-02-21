Принижували та забирали гроші: у Житомирі опікунів підозрюють у доведенні онуки до самогубства

Дівчина вистрибнула з вікна п’ятого поверху та загинула.

У Житомирі літньому подружжю, яке опікувалось онукою, оголосили про підозру у доведенні її до самогубства. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, до самогубства неповнолітньої призвело систематичне приниження, зневажливе ставлення, незабезпечення сезонним одягом та ліками, заборона користуватися будь-якими побутовими приладами тощо.

Також у прокуратурі зазначають, що дитина довгий час перебувала у нездоровій атмосфері, яка негативно вплинула на її емоційний стан.

Минулого року у серпні вона залишила передсмертну записку та вистрибнула з вікна п’ятого поверху.

Як розповіла прокурорка Житомирської окружної прокуратури виданню "УП.Життя", у 2010 році батьків дівчинки позбавили батьківських прав через неналежне виконання обов’язків. Мати зловживала алкоголем та пізніше померла.

"Загибла – не єдина дитина в сім’ї. Старша сестра вже повнолітня, тож проживає окремо. Була ще маленька дитина, яка теж випала з вікна і загинула. Тоді встановили, що це був нещасний випадок", – повідомила прокурорка.

За її словами, бабуса та дідусь погано ставилося до онуки, принижували її, вимагали гроші, не забезпечували одягом та ліками.

“Сварки часто лунали в цій родині, сусіди підтвердили, що чули крики з помешкання. Підозрювані забирали в неї гроші і витрачали їх на власні потреби, забороняли користуватися побутовими приладами в квартирі", - додала прокурорка.

Сама дівчина зверталась до правоохоронців, бо була свідком, як дідусь б’є бабусю і намагалась її захистити.

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